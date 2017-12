Teixeira tenta abafar a crise do Santos O presidente Marcelo Teixeira foi hoje à tarde ao CT Rei Pelé para tentar por um fim na crise que passa o clube desde a semana passada e que culminou no domingo com a derrota por 7 a 1 contra o Corinthians, o maior rival dos santistas. Com os atletas, ele passou cerca de dez minutos. Pediu para esquecer o resultado desastroso de domingo, avisou que ninguém seria demitido até o final da competição, exigiu cinco vitórias nas cinco últimas partidas e depois rezou com o grupo. Depois, fez reunião de uma hora com a comissão técnica e outros dirigentes. Marcelo Teixeira deu entrevista coletiva, em que procurou diminuir o impacto da dispensa de quatro jogadores na semana passada. Disse que Nelsinho Baptista será mantido em 2006 e está coordenando o trabalho de reformulação do elenco. Segundo Teixeira, não houve rescisão de contrato e os atletas estão treinando no CT Rei Pelé, em horário diferente dos que permanecem no grupo. "Eles foram afastados por problemas de contrato e técnicos e, se esses dois aspectos forem resolvidos, poderemos contar com eles para o ano que vem". O que a diretoria não aceitou é que Bóvio assinasse pré-contrato com o Málaga e continuasse jogando pelo Santos. Mas, na direção contrária, o clube santista já acertou as bases para a transferência do goleiro Roger e do lateral-direito Gabriel. Teixeira não comentou nomes, mas admitiu que o clube está contratando durante a disputa do campeonato. "Existem jogadores que estão com vínculos em outros clubes e isso é muito prejudicial, mas estamos em entendimentos e o que for permitido pela legislação esportiva o Santos já adotou suas medidas de acordo com o que estava programado anteriormente. O Santos já foi ao mercado e procurou resolver o mais rapidamente possível. Em parte, já solucionamos problemas visando 2006 e algumas outras contratações difíceis e que pretendemos resolver até o final da competição". A contratação do atacante Vágner Love é a prioridade do presidente santista e a negociação, como no meio do ano, está difícil. O que Marcelo Teixeira pretende é estar com o time montado no dia 26 de dezembro, quando começará a pré-temporada que será realizada no CT Rei Pelé mesmo. Ele quer evitar o problema do ano passado, quando o time foi campeão brasileiro e não teve tempo para realizar o trabalho de preparação para a disputa do campeonato Paulista. A montagem do novo time para o ano que vem passa também pela renovação de contrato de alguns dos jogadores. O mais problemático é Ricardinho, que pediu R$ 5 milhões para assinar por dois anos de contratos. Marcelo Teixeira disse que a distância entre a proposta e o que o clube pode pagar ainda é muito grande. Marcelo Teixeira comentou uma série de fatos que levaram à má campanha deste ano, que começaram com a inesperada saída do técnico Vanderlei Luxemburgo no final do ano passado, os problemas no grupo que foram detectados pela diretoria e que, não resolvidos pelo ex-técnico Gallo, provocou a demissão do treinador. Mas assumiu a responsabilidade por tudo o que ocorreu. "A responsabilidade é minha, tanto nas vitórias quanto nas derrotas", disse ele, lamentando que estão atribuindo a ele apenas as derrotas. "Anteriormente, nunca me atribuíram as tantas vitórias; os comentários é que elas ocorreram por causa do treinador, dos atletas, e agora por causa da derrota para o Corinthians, querem responsabilizar apenas o presidente". Para o jogo de domingo, contra o Internacional, o Santos poderá contar com o zagueiro Luís Alberto, que foi liberado hoje a voltar aos treinamentos. Já Ávalos continua se tratando de contusão no ombro e Rogério irá cumprir suspensão automática por ter sido expulso no clássico contra o Corinthians. Outro desfalque é Ricardinho, na seleção. Hoje, o Santos fez acordo e rescindiu o contrato do zagueiro Altair.