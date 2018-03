Teixeira tenta definir transmissão da Série B Depois de uma reunião na noite desta quinta-feira na sede da CBF, no Rio de Janeiro, entre os dirigentes da entidade e da Futebol Brasil Associados, organização dos clubes da Série B do Brasileiro, o presidente Ricardo Teixeira prometeu se empenhar para resolver a questão do televisionamento do campeonato. Ele deu prazo até terça ou quarta-feira para definir como será a transmissão por TV aberta e a divisão de cotas entre os times participantes.