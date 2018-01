Teixeira vai depor de novo na CPI A CPI do Futebol, no Senado Federal, decidiu nesta quarta-feira, realizar outras convocações, ainda sem data marcada para o depoimento. Entre elas incluem o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, o presidente do Clube Atlético Paranaense, Marcos Aurélio Coelho; o presidente do Santos Futebol Clube, Marcelo Teixeira; o banqueiro Luiz Barbosa, do Bank of America, administrador da Vasco Licenciamentos S/A, responsável pela venda da imagem do Vasco da Gama. Barbosa prestará depoimento na Polícia Federal. Outro que depõe na Polícia Federal é Francisco Aguiar, vice-presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Também foram convocados o presidente e ex-presidentes do Internacional de Porto Alegre, Fernando Antonio Miranda, Paulo Rogério Amoretti e Pedro Paulo Zaquia, respectivamente. O presidente e o ex-presidente, do Grêmio de Porto Alegre, José Alberto Guerreiro e Luiz Carlos Silveira Martins e ainda Fábio Koff, presidente do Clube dos 13. Koff também foi presidente do Grêmio. Das federações estaduais de futebol foram convocados os presidentes da Federação Paulista de Futebol, Eduardo José Farah; Federação do Estado do Rio de Janeiro, Eduardo Augusto V. da Silva; e Elmer Guilherme Ferreira, da Federação Mineira de Futebol.