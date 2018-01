Telão do estádio entrega jogador que pediu dispensa Pelo menos um francês não ficou de todo satisfeito com a vitória da França sobre o Brasil. O meia Youri Djorakeff, titular no título de 1998, foi flagrado pelo telão do Waldstadion, em Frankfurt. O problema é que ele havia pedido dispensa do New York Red Bulls, time em que atua nos Estados Unidos, alegando problemas pessoais. "Fomos informados por Youri na quinta-feira que ele precisava deixar o time e tratar de uma inesperada e séria questão familiar na França", afirmou o New York Red Bulls, em comunicado. "Como qualquer jogador em situação assim, atendemos o pedido com o entendimento de que retornaria à equipe imediatamente depois de o assunto pessoal estar resolvido", justificou. Lanterna da Conferência Leste da MLS, a liga norte-americana de futebol, o New York Red Bulls viaja neste sábado à noite para New England, onde fará uma série de três amistos contra Los Angeles e Dallas.