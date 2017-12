Telê deixa CTI e passa bem após cirurgia O ex-técnico da Seleção Brasileira, Telê Santana, deixou nesta sexta-feira pela manhã o Centro de Terapia Intensiva (CTI) e foi transferido para um quarto do Hospital Felício Rocho, em Belo Horizonte. Telê, de 72 anos, foi submetido na quinta-feira a uma cirurgia de revascularização da perna esquerda. De acordo com boletim médico divulgado pelo hospital, o ex-treinador apresentava "boa evolução do ponto de vista clínico e cirúrgico". A trajetória esportiva de Telê foi interrompida em 1996, após sofrer uma isquemia cerebral.