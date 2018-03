Telê ovacionado em festa do Flu Apesar de seu debilitado estado de saúde, o ex-técnico Telê Santana participou das festividades pelo centenário do Fluminense, neste domingo, na sede do clube, nas Laranjeiras, zona sul. Ele foi ovacionado por cerca de três mil torcedores e não escondeu a emoção por esta homenagem. Telê estava no clube para participar das festividades e ver um vídeo sobre os 100 anos do Fluminense. A história de vida do ex-treinador da seleção brasileira se confunde com a do Tricolor. No Fluminense, Telê iniciou sua carreira de jogador, em 1950, e a de técnico, em 1967, treinando o infanto-juvenil do clube.