Telê reúne família para assistir final Telê Santana torceu muito pelo São Paulo durante a decisão desta quinta-feira. O técnico bicampeão da Libertadores e do Mundial Interclubes pelo Tricolor em 1992 e 1993, viu o jogo pela televisão em seu apartamento no bairro Santo Antônio, em Belo Horizonte (MG), ao lado do filho, Renê Santana, também treinador de futebol, e de vários parentes e amigos. "Meu pai sempre acreditou que o São Paulo seria campeão. Sempre achou que o futebol mais técnico iria sair vencedor", contou Renê.