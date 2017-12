Telê Santana é operado em BH Telê Santana, ex-técnico da seleção brasileira e de vários clubes do País, foi operado na noite de quinta-feira no Hospital Felício Roxo, em Belo Horizonte. Ele teve de se submeter a uma cirurgia de revascularização da perna esquerda, intervenção que foi considerada bem-sucedida pelos médicos. O ex-treinador permanece internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) e seu quadro de saúde é estável, informou o Bom Dia Brasil, da TV Globo. Telê Santana deixou o futebol há oito anos devido a uma isquemia.