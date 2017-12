Telê Santana é transferido para quarto O ex-técnico da Seleção Brasileira, Telê Santana, foi transferido na manhã desta terça-feira do Centro de Terapia Intensiva (CTI) para um quarto do hospital Felício Rocho, em Belo Horizonte. Telê, de 72 anos, recupera-se de uma cirurgia para a amputação de parte da perna esquerda, realizada ontem pela manhã. De acordo com um boletim médico divulgado pelo hospital, o ex-treinador passou a noite no CTI e no período seu estado "evoluiu sem intercorrências maiores". "A avaliação inicial do quadro clínico é de estabilidade", informa o boletim assinado pelo coordenador do serviço de medicina interna do Felício Rocho, José Olinto Pimenta Figueiredo, e pelo cirurgião vascular Caetano Lopes.