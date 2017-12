Telê Santana recebe alta neste sábado O ex-técnico da seleção brasileira, Telê Santana, deverá receber na manhã deste sábado alta do hospital Felício Rocho, em Belo Horizonte, onde está internado há dez dias, e passar a virada do ano em casa, com a família. Telê, de 72 anos, se recupera de cirurgia para amputação de parte da perna esquerda. Na semana passada, ele havia sido submetido a cirurgias de revascularização da perna esquerda e de dilatação do canal urinário. Segundo boletim médico divulgado nesta sexta-feira pelo hospital, os últimos exames indicam que o ex-treinador "continua se recuperando bem" e apresenta quadro clínico e cirúrgico "estável". "Está sendo avaliada a possibilidade de alta hospitalar para amanhã", diz o comunicado, assinado pelo coordenador do serviço de medicina interna do hospital Felício Rocho, José Olinto Pimenta Figueiredo, e pelo cirurgião vascular Caetano Lopes. De acordo com a assessoria de comunicação do Felício Rocho, a previsão é que Telê seja liberado para continuar a recuperação em casa por volta das 9h deste sábado. Ele seria submetido a novos exames e uma nova avaliação clínica no final da tarde desta sexta-feira. Segundo o filho do ex-técnico, Renê Santana, caso receba alta, Telê continuará os tratamentos em seu apartamento, no bairro Santo Antônio, região sul da capital mineira. "Ele já está ansioso para voltar para casa?, disse. O ex-treinador do Brasil nas Copas de 1982, na Espanha, e 1986, no México, que comandou também grandes clubes do País, apresentava um quadro de isquemia (falta de irrigação sangüínea) grave no pé esquerdo e precisou ser submetido, na última segunda-feira, a uma operação para a amputação de parte da perna.