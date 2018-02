Telefonema tirou Oswaldo da seleção Foi por causa de um telefonema que Oswaldo de Oliveira não assumiu o comando técnico da seleção em janeiro. Ele seria o nome escolhido por Parreira e Zagallo para ocupar o cargo. O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, já havia decidido que Parreira seria coordenador e Zagallo, consultor-técnico da seleção. E que ambos indicariam o substituto de Luiz Felipe Scolari na equipe. Se a negociação fosse concretizada, a opção seria por Oliveira. O anúncio de Parreira como treinador e do coordenador Zagallo foi feito em 8 de janeiro. Dois dias antes, Teixeira tivera encontro com Zagallo na sede da CBF para lhe fazer um convite: ocupar o cargo de consultor-técnico. Parreira seria o coordenador e a entidade já definira que contrataria uma terceira pessoa para ser o técnico da seleção. Na reunião, Teixeira lamentou mais de uma vez a Zagallo que Parreira estava irredutível: recusara-se a comandar a seleção. "Era o sonho do presidente, mas ele tinha desistido de insistir", lembrou o tetracampeão do mundo. "Até o Américo Farias (supervisor) já tinha conversado com Parreira, tentando demovê-lo da decisão. Mas não adiantou", continuou Zagallo. Foi quando, percebendo um certo ar de desapontamento do dirigente, ele lhe pediu autorização para uma nova e derradeira tentativa. "Perguntei ao presidente se podia telefonar para o Parreira para falar do assunto. Ele não se opôs." O contato por telefone ocorreu na noite de 6 de janeiro. O atual técnico foi receptivo, mas não deu resposta imediata. Aceitou, no entanto, convite para almoçar com Zagallo e Teixeira no dia seguinte, no Clube Intanhangá, na Barra da Tijuca. "Consegui convencê-lo a repetir a dobradinha de 1994", contou Zagallo, que por muito pouco não trabalha hoje como consultor-técnico da seleção, embora, na prática, exerça também essa função.