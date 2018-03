Televisão ainda não vai mostrar Série B Por causa da ameaça de paralisação do Campeonato Brasileiro, a direção da Rede Globo de Televisão decidiu nesta quinta-feira protelar o início das transmissões do Campeonato Brasileiro da Série B, que poderiam ocorrer a partir desta sexta-feira à noite, quando começa a quinta rodada. Os jogos com transmissão ao vivo só devem vir à tela no próximo final de semana. Desta forma, as duas partidas antecipadas para terça-feira à noite, dia 27 - Mogi Mirim x Marília e América-MG X Náutico - também estão fora da programação da SporTV (canal fechado). Três jogos foram antecipados para esta sexta-feira, justamente, para atender os interesses da emissora. O principal confronto envolve América-RN e Botafogo-RJ, em Natal, às 20h30. Os outros dois jogos também envolvem times tradicionais como Santa Cruz (PE) e Remo (PA), que representam duas capitais - Recife e Belém-, além de Paulista e América-MG, em Jundiaí. De acordo com Marcela Moraes, editora da Premiere Esportes, "a princípio essas transmissões foram canceladas, porque tivemos problemas com as cabines. Mas é bem provável que as transmissões comecem na sexta-feira da semana que vem", afirmou. A emissora ainda não definiu os jogos que serão transmitidos, o mesmo ocorrendo com o jogo que deverá ser exibido em canal aberto pela Rede Record, no sábado à noite. Mas vai esbarrar na determinação do departamento técnico da CBF que prevê que qualquer alteração de horário ou data de jogo seja feita com oito dias de antecedência.