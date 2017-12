Telões vão mostrar Corinthians x Ponte Na tentativa de tirar a torcida corintiana da Avenida Paulista no domingo - na hipótese de o clube conquistar o título do Campeonato Brasileiro por antecipação - a Prefeitura de São Paulo tratou de precaver-se. Decidiu que vai instalar telões na Praça Campo de Bagatelle para a transmissão do jogo Corinthians e Ponte Preta, que jogam no Morumbi a partir das 16 horas. A prefeitura quer evitar a aglomeração de torcedores na principal avenida da cidade e, com isso, impedir incidentes como os que ocorreram em julho, quando são-paulinos promoveram um quebra-quebra na região. Serão instalados dois telões na Praça Campo de Bagatelle, nas proximidades do Sambódromo e do Terminal Rodoviário do Tietê, na zona norte de São Paulo, para que os torcedores corintianos assistam à partida de domingo contra a Ponte Preta, que acontecerá no Morumbi. Em caso de adiamento da decisão do título brasileiro para a última rodada do campeonato, os telões serão novamente instalados no mesmo local, no dia 4 de dezembro, quando o Corinthians enfrenta o Goiás, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. A Prefeitura também promete uma infra-estrutura completa no local, com policiamento e banheiros. O esquema foi montado nesta quinta-feira, em uma reunião entre o vice-prefeito, Gilberto Kassab, e representantes da Secretaria Municipal de Esportes, São Paulo Turismo, Subprefeituras, PM e CET.