Tem Arsenal x Manchester nesta terça Arsenal e Manchester United fazem nesta terça-feira o clássico da 25.ª rodada do Campeonato Inglês. Além da rivalidade entre as equipes, o jogo tem a importância aumentada porque é vital para os trimes, na perseguição ao líder Chelsea (61 pontos). O Arsenal é o segundo colocado, com 51, e o Manchester está em terceiro, com 50. Sem contar que, no turno, o Manchester fez 2 a 0, acabando com uma invencibilidade de 49 partidas do Arsenal no Inglês.