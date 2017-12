Tem clássico nesta segunda em Portugal O ex-corintiano Rogério disputará nesta segunda-feira seu primeiro clássico com a camisa do Sporting. Em ascensão no Campeonato Português - vem de três vitórias seguidas -, o time jogará fora de casa contra o Porto, de Luís Fabiano e Diego. "É um jogo muito importante. Se ganharmos, ultrapassaremos o Porto, que está dois pontos na nossa frente." O Sporting estreou no campeonato com vitória, mas passou as quatro rodadas seguintes sem vencer. "Começamos mal porque o treinador (José Peseiro) estava procurando a formação ideal. Agora o time se entrosou e os resultados começaram a aparecer." A equipe está em sétimo lugar, a seis pontos do líder Benfica, que tem 20 pontos. Em Portugal, Rogério tem sido elogiado por duas qualidades que lhe deram prestígio no Brasil: a versatilidade e a regularidade - participou das oito partidas no Campeonato Português e dos três na Copa da Uefa. Quando chegou ao clube, foi escalado como primeiro volante. Depois, o técnico o colocou como volante pela direita, na mesma função que Juninho Pernambucano desempenha na Seleção. E nas duas últimas partidas - contra o Penafiel no Campeonato Português e o Panionios na Copa da Uefa - atuou como lateral-direito. Mas sem atacar tanto como fazem os laterais no Brasil. "Os times aqui jogam com dois atacantes abertos e um no meio, por isso os laterais não sobem tanto." Rogério disse que o futebol é muito rápido em Portugal, principalmente por causa da qualidade dos campos. "A grama é bem baixinha, por isso a bola corre muito." No time, ele se relaciona com os outros brasileiros - o zagueiro Ânderson Polga, os volantes Tinga e Fábio Rochemback e o attacante Liedson. Mas mesmo assim, sem o grau de convivência comum no Brasil. "Aí, eu sempre saía para jantar com algum companheiro, a gente se visitava. Aqui a gente conversa mais nas concentrações. Sinto falta dos amigos que deixei aí." Outra coisa que o desagrada é o que considera arrogância do povo português. "Minha mulher (Alessandra) tem tido problemas aqui em Lisboa. As pessoas a tratam com má vontade por ela ser brasileira. Eles são muito arrogantes com os brasileiros." Resultados - Neste domingo, o Benfica se isolou na liderança da competição ao vencer o Vitória, de Setúbal, por 4 a 0. O vice-líder é o Marítimo, que empatou por 1 a 1 com o Vitória, de Guimarães, no sábado. Completaram a rodada neste domingo: Nacional 0 x 0 Gil Vicente; Sporting Braga 3 x 0 Rio Ave, Acadêmica 0 x 1 União Leiria e Moreirense 1 x 2 Estoril.