Tem flamenguista feliz. Em Guarulhos Repetir que o Flamengo está em crise, que vive situação vexatória não é verdade absoluta. Se o time da Gávea está na penúltima colocação no Torneio Rio-São Paulo, empatado com o modesto Americano, e não venceu um só jogo - tem dois empates e cinco derrotas -, seu xará de Guarulhos ainda não perdeu um jogo sequer da Série A-2 do Campeonato Paulista, da qual é líder. Em seis jogos, o Flamengo que dá certo soma 14 pontos, com quatro vitórias e dois empates. Marcou 14 gols e sofreu apenas dois. Domingo, fez a última vítima, goleando a Sãocarlense por 5 a 0. Leia mais no Jornal da Tarde