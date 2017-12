'Temos a melhor equipe', diz Lucas Lima sobre o Santos

Para o meia Lucas Lima, o Santos é o favorito para conquistar o Campeonato Paulista. Na opinião do jogador, o time da Baixada está à frente de São Paulo, Corinthians, Palmeiras e das equipes do Interior.

“Temos a melhor equipe, os melhores jogadores. Terminamos o ano jogando muito bonito. Temos de assumir essa responsabilidade. Sei da qualidade de cada um aqui dentro. Permaneceu uma base muito boa. Nosso time evolui a cada ano”, disse o meia.

O Santos disputou as últimas sete finais do Campeonato Paulista. O time é o atual campeão estadual (derrotou o Palmeiras no ano passado.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Santos estreia no Estadual sábado, às 17h, contra o São Bernardo, na Vila Belmiro. O técnico Dorival Junior já definiu a equipe com: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Zeca; Thiago Maia, Renato e Lucas Lima; Gabriel, Ricardo Oliveira e Paulinho.