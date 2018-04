'Temos de assumir que foi um fracasso', diz Aguirre após eliminação

O técnico Diego Aguirre estava visivelmente abatido e cabisbaixo após o empate por 2 a 2 com o Atlético Paranaense que tirou o São Paulo da Copa do Brasil na noite desta quinta-feira (o jogo de ida foi 2 a 1 para o time paranaense). Por causa da eliminação, o treinador evitou falar de "coisas boas".

"Eu não posso falar de coisas boas do time. Eu queria classificar. Eu falaria de coisas boas se tivéssemos conseguido a classificação. Temos de assumir que foi um fracasso a eliminação", afirmou o treinador.

"Somos um time grande, que tem de brigar por coisas importantes. Temos de pegar essa responsabilidade e ir à frente. Domingo tem Campeonato Brasileiro, temos a Copa Sul-Americana", afirmou o treinador, referindo-se à partida contra o Ceará em Fortaleza.

Para o treinador, o primeiro gol do time paranaense, que aconteceu no final do primeiro tempo, modificou o tempo em termos emocionais. "No primeiro tempo, controlamos bem, fizemos dois gols e perdemos mais alguns. O pênalti mudou o fator psicológico, talvez caímos um pouco. No segundo tempo, os dois times tiveram seus momentos", disse Aguirre.