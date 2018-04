'Temos de passar a borracha na Libertadores', diz Ceni

O goleiro Rogério Ceni quer que o São Paulo consiga superar rapidamente a eliminação na Copa Libertadores sob risco de comprometer a campanha no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, a equipe mostrou desânimo e apatia na derrota para a Ponte Preta, por 1 a 0, no Estádio Moisés Lucarelli. Foi a primeira derrota do time, que havia vencido o Flamengo na estreia.