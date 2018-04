'Temos de pensar em Libertadores', avisa Luxemburgo

O técnico Vanderlei Luxemburgo minimizou os efeitos do empate por 0 a 0 com o Cruzeiro, no último domingo, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro, que deixou o time do Santos na 12.ª colocação.

O treinador preferiu pensar no futuro e falar dos próximos desafios do Santos na competição. Luxemburgo concentra agora os seus esforços no jogo de quarta-feira, contra o Grêmio, na Vila Belmiro.

"Nós temos que pensar na Libertadores. Temos adversários diretos como Grêmio, Goiás e Internacional. Contra o Grêmio, em casa, nós esperamos o apoio do torcedor para conseguirmos mais estes três importantes pontos na tabela", convocou o treinador.

Luxemburgo ainda minimizou o fato de Kléber Pereira ter desperdiçado boas chances de gols no empate com o Cruzeiro. "Sempre atribuo os empates por 0 a 0 às boas atuações dos goleiros. O Felipe foi bem, mas o Fábio salvou o Cruzeiro. O Kléber Pereira vai voltar a fazer gols, não podemos crucificá-lo e nem ninguém neste momento. Faz parte, e encaro isso com muita naturalidade", ressaltou.