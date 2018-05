'Temos quer ser homens e levantar a cabeça', diz Muricy

Decepcionados, os jogadores não têm muito o que falar e o técnico Muricy Ramalho pede para todos recolocarem a cabeça no lugar visando a temporada de 2010. "A vida segue. É lógico que com muita tristeza, mas temos que continuar trabalhando. Temos quer ser homens e levantar a cabeça para buscar o melhor no ano que vem", afirmou o treinador na entrevista coletiva após a derrota para o Botafogo, por 2 a 1, no último domingo, no Rio.

Com ambiente tenso pelas confusões dos últimos dias, Muricy afirma ter certeza de que fica no comando do time alviverde na próxima temporada. E o treinador, apesar da possível pressão interna que poderá sofrer para deixar o cargo, garante: "Já estamos planejando o ano que vem".

O planejamento a que se refere o técnico são contratações e dispensas. Os nomes ainda são mantidos em sigilo. Os jogadores do Palmeiras entraram em férias e se reapresentam apenas em janeiro do ano que vem. A estreia no Campeonato Paulista será dia 16, contra o Mogi Mirim, no Estádio Palestra Itália.