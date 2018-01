Tempo em que Lula jogava pela direita A Vila Carioca de 2002 tem quase um bar em cada esquina, moradores antigos que se orgulham da calma da região e uma série de prédios abandonados onde funcionavam metalúrgicas e outras fábricas. A do início da década de 60 tinha quase um campo de futebol em cada rua; e famílias que chegavam de todo canto trazendo pouca bagagem e muitos sonhos. Uma dessas famílias era a dos Silva, vindos do Pernambuco, que moravam nos fundos de um bar. Um dos moleques era Luiz e daqui a dez dias ele vai realizar seu sonho de virar presidente da República. Mas no início da década de 60, ele queria mesmo era jogar futebol. Como meia, ponta ou lateral, mas sempre pela direita. Nas últimas semanas, o JT foi atrás das pessoas que conviveram com Lula nos anos 60 e que contam como era o presidente como jogador. Leia mais no Jornal da Tarde