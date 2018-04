Temporada 2002 marca início das ligas As ligas regionais abrem neste mês a temporada de 2002 no futebol brasileiro. Com elas, uma boa oportunidade para que os clubes possam reforçar os orçamentos e amenizar dificuldades financeiras que tanto atormentam os times. No dia 19 de janeiro começa a Liga Rio-São Paulo, e os clubes estão de olho nos R$ 65 milhões pagos pela Rede Globo, que detém os direitos de transmissão. Leia mais no Jornal da Tarde