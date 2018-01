Temporada 2006 já começou no Palmeiras Um grupo formado por 37 jogadores - entre eles os sete novos contratados - se apresentou na manhã desta quarta-feira ao técnico Emerson Leão, no início da preparação do Palmeiras para a temporada 2006. A maioria dos jogadores realizou exames médicos e testes fisicos e Leão disse estar satisfeito, apostando que tem em mãos um elenco mais qualificado que o de 2005, quando chegou em quarto lugar no Campeonato Brasileiro. ?O Palmeiras não tem dinheiro para fazer grandes investimentos e eu também não sou um técnico de exigir só estrelas. Mas eu estou satisfeito. Temos um elenco melhor que o de 2005?, disse o treinador, que ainda espera por um centroavante. Leão admite que o clube vem encontrando dificuldades para contratar o chamado matador. ?O Palmeiras não tem dinheiro para trazer estrangeiros e os brasileiros que estão fora, pedem salários com padrões europeus?, argumenta o treinador. Os jogadores treinam no Parque Antárctica até sexta-feira. Têm folga no final do ano e retornam no dia 2 de janeiro. Dos 37 atletas que se apresentaram hoje, apenas 25 vão para a pré-temporada em Jarinu, no interior de São Paulo. A equipe permanece no Interior até o dia 8. O Palmeiras estréia no Campeonato Paulista no dia 12 de janeiro, contra o Ituano. TESTE - Sem nenhum alarde, a diretoria do Palmeiras apresentou nesta quarta-feira o zagueiro Valdomiro. Aos 26 anos, o zagueiro - que teve passagens pelo Flamengo e Bahia e que estava no Santo André - será observado durante o Campeonato Paulista. Se for bem, deverá ter o contrato prorrogado.