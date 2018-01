Temporada européia já começou Enquanto o Campeonato Brasileiro ainda não está definido por causa dos desentendimentos entre a CBF e clubes, na Europa alemães e franceses estão prontos e reforçados com muitos brasileiros para suas respectivas temporadas. Na França, o torneio nacional começou nesta sexta-feira. Amanhã é a vez da Alemanha. No Campeonato Alemão que começa neste sábado, cada um dos clubes poderá contar com cinco jogadores estrangeiros (até o ano passado só eram permitidos três). Com isso, muitos sul-americanos foram contratados. A meta é derrubar o Bayern de Munique, que vai lutar pelo tetracampeonato. O clube procurou se reforçar e sua principal contratação é o atacante peruano Cláudio Pizarro, que vai atuar ao lados dos brasileiros Paulo Sérgio e Élber. No entanto, o Bayern investiu menos do que os rivais. No Borussia Dortmund, a esperança está na dupla de ataque, formada pelo brasileiro Amoroso e pelo checo Koller. No Hertha Berlim, o destaque é Marcelinho Paraíba, convocado para a seleção de Luiz Felipe Scolari. O jogador deverá compor a dupla de frente com Alex Alves. Outras equipes já contam com brasileiros desde a temporada passada, como o Stuttgart, do atacante Adhemar, e o Bayer Leverkusen, de Lúcio, Zé Roberto e Paulo Rink. França - No Campeonato Francês, que começou nesta sexta-feira, 10 dos 18 times têm um atacante brasileiro na equipe. Influência da presença de Sonny Anderson, do Olympique de Lyon, artilheiro das duas últimas edições da competição. O time de Lyon, que já contava com Edmílson, também trouxe o zagueiro Cláudio Caçapa e o meia Juninho Pernambucano. O Paris Saint-Germain ainda luta para contar com o atacante Ronaldinho Gaúcho, desde que se acerte com o Grêmio. O Olympique Marselha terá Dill, ex-Goiás. Já Christian é presença certa no Bordeaux, ao lado de Paulo Miranda e Eduardo Costa. O time venceu seu jogo de abertura contra o Nantes, nesta sexta-feira, por 2 a 0.