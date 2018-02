Temporal adia partida em Curitiba Os times do Paraná Clube e do São Caetano retornam ao estádio Pinheirão, em Curitiba, nesta sexta-feira, às 20h30 (ou às 16 horas, caso não haja possibilidade de restabelecer a iluminação), para o jogo que foi interrompido aos 3 minutos, nesta quinta-feira, em razão de um raio que provocou a queda da energia elétrica. Pior para o São Caetano, que vencia a partida por 1 a 0, com um gol de Somália a um minuto. ?Nessa situação o jogo recomeça do 0 a 0. É prejuízo para o São Caetano, que tinha aberto o placar?, disse o diretor-técnico da Confederação Brasileira de Futebol, Virgilio Elisio, em entrevista à Rádio Transamérica, em Curitiba. Segundo ele, o regulamento geral das competições prevê essa situação. Sobre os jogos de domingo, quando o Paraná enfrenta o Atlético Paranaense e o São Caetano joga contra o São Paulo, Elisio disse que haverá uma decisão na tarde desta sexta. ?Vamos analisar com muta tranquilidade?.