Temporal interrompe goleada do Rio Preto sobre Guarani Só mesmo um forte temporal, com chuva e ventos de mais de 100 quilômetros de velocidade, parou a fúria do Rio Preto sobre o Guarani, nesta quarta-feira à tarde, no Estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto. O time da casa, em tarde inspirada, ganhava de 5 a 0 do visitante. O placar só não ficou maior porque o jogo foi interrompido aos 27 minutos do segundo tempo. Depois deste jogo que fechou a 11.ª rodada da série A-2 do Campeonato Paulista, o Rio Preto manteve a terceira posição, com 21 pontos. O Guarani continua com 11 pontos, na 16.ª colocação. Clayton abriu o placar aos seis minutos. Gilberto, de cabeça, ampliou aos 15 minutos e Badi fez o terceiro, aos 29. No início do segundo tempo, logo no primeiro minuto, Clayton marcou de cabeça. O próprio Clayton voltou a balançar as redes aos 14 minutos. Com a forte chuva, o árbitro Eleandro Pedro da Silva esperou o tempo regulamentar para que não fosse necessário voltar a campo para encerrar a partida em outro dia e considerou o jogo terminado, alegando falta de condições. A partida completou a rodada da A-2, que teve os outros nove jogos realizados na última quarta-feira. O União São João assumiu a ponta ao vencer o XV de Jaú, por 6 a 0, em Araras, e a Portuguesa tropeçar diante do Atlético Sorocaba, 2 a 0, em pleno Canindé. Os dois times têm 13 pontos, mas o time de Araras leva vantagem no saldo de gols - 14 a 12. Confira os resultados da 11.ª rodada da série A-2: Quarta-feira: Portuguesa 0 x 2 Atlético Sorocaba União São João 6 x 0 XV de Jaú Comercial 1 x 1 São José Internacional 2 x 1 Taquaritinga Bandeirante 3 x 2 Mogi Mirim Osvaldo Cruz 0 x 0 Botafogo Nacional 1 x 4 Taubaté Palmeiras-B 2 x 1 Oeste Portuguesa Santista 0 x 0 Mirassol Quinta-feira: Rio Preto 5 x 0 Guarani