Tenerife exige U$ 4 mi por André O Corinthians demorou e agora terá de pagar o que o Tenerife quer pelo passe do lateral-esquerdo André Luiz: US$ 4 milhões, além de dois jogadores jovens a serem discutidos. Foi o resultado de uma espera de pouco mais de sessenta dias sem receber qualquer contato - e que pode ter colocado fim às chances de permanência do jogador no Parque São Jorge. Leia íntegra no JT