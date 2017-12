'Tenho medo de aparecer um maluco', diz Elias sobre a China

Elias pretende continuar no Corinthians nesta temporada, mas admitiu que não sabe se ficará no Parque São Jorge. O volante é alvo do Hebei China Fortune, mas, como a janela de transferências para o país asiático só será fechada no fim do próximo mês, pode receber novas propostas.

"Estou com a cabeça focada aqui. Sempre quis continuar no Corinthians, disputar a Libertadores. Mas, enquanto a janela está aberta, tenho medo de aparecer algum maluco. Torço para não aparecer nada", disse o volante após a vitória por 3 a 2 sobre o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, pela Florida Cup, em Orlando, nos Estados Unidos.

Quatro titulares do Corinthians que brilharam na conquista do Campeonato Brasileiro do ano passado já deixaram o clube: Ralf, Jadson, Renato Augusto e Vagner Love. O zagueiro Gil retornou ao Brasil para acertar a sua transferência para o Shandong Luneng, da China.

Mesmo com a debandada de jogadores, a situação do Corinthians não é tão desanimadora. A equipe, por exemplo, apresentou bom futebol diante do Shakhtar Donetsk. "É duro perder tantos jogadores, mas temos de dar moral para quem ficou. O trabalho é longo e podemos construir uma equipe forte", disse Elias.