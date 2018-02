Tênis: brasileiros de olho em Atenas A Federação Internacional de Tênis (ITF) vai anunciar nesta quinta feira a lista oficial dos jogadores selecionados para os Jogos Olímpicos de Atenas. Até agora, o Brasil tem garantido apenas Gustavo Kuerten na chave principal. Mas tanto Flávio Saretta, como André Sá, que jogaram em Wimbledon, têm esperanças de ganhar vaga nos vários outros critérios de convocação, além do ranking de entradas da ATP. A chave de simples de Atenas terá 64 jogadores. Os 48 primeiros entram de acordo com a classificação da ATP, sendo permitido um máximo de quatro jogadores por país. Outros 16 tenistas serão convidados, levando-se em conta o critério geográfico, com objetivo de assegurar a participação dos cinco continentes na competição. Saretta ainda tem esperanças de ganhar uma vaga em razão do seu ranking. Ocupa a 68ª posição, mas acredita que muitos jogadores que estão à sua frente não irão a Atenas. Já André Sá espera ser selecionado para jogar duplas, podendo formar time tanto com Guga como com o próprio Saretta. Na última segunda-feira, encerrou-se o prazo para que as federações nacionais - no caso a CBT, no Brasil - fizessem o pedido de vagas a seus jogadores.