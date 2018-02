Tênis: Sharapova vence e encanta Seja para ver seu talento, admirar sua beleza ou mesmo fazer comparações com Anna Kounikova, a também beldade russa Maria Sharapova costuma atrair uma multidão de fãs, em seus jogos. Sua principal diferença com a antecessora é o hábito de vencer. Com apenas 17 anos, já conquistou três títulos e, nesta segunda-feira, avançou pela primeira vez às quartas-de-final de Wimbledon, ao marcar 6/4 e 7/5 em Amy Frazier. Vai em busca de sua primeira semifinal de Grand Slam, diante da japonesa Ai Sugiyama. "Meu objetivo é ser número 1 do mundo", disse Sharapova, de forma séria e decisiva. Para isso, não mede sacrifícios. Sua vida mostra a determinação desta nova estrela do tênis que nasceu em Nyagen, na Sibéria, e desde criança corre atrás do sucesso. Começou a jogar aos seis anos, aos nove transferiu-se para a academia de Nick Bollettieri nos Estados Unidos, o que a obrigou a ficar longe da família por dois anos. Há seis meses iniciou um treinamento intenso que mudou seu físico. Está mais forte, ganhou formas acentuadas, deixando o jeitinho de criança, muito magra, que apresentava até o ano passado. "Agora me sinto com forças para jogar um Grand Slam", diz a tenista de 1,83 metro, 59 quilos e que em novembro de 2003 assinou contrato com a IMG Models.