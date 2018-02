Tensão marca velório de palmeirense O clima nesta segunda-feira era de apreensão no velório de Diogo Lima Borges, assassinado domingo antes do clássico entre Corinthians e Palmeiras e que será enterrado nesta terça, às 9h, no cemitério da Vila Alpina. Amigos do rapaz, integrantes de torcidas organizadas do Palmeiras, chegaram a impedir que fotógrafos trabalhassem no local. ?Quem manda aqui é a gente e vocês não vão fazer imagens?, disse um dos palmeirenses. Já a família estava muito serena e todos diziam não querer vingança. O corpo chegou por volta das 16h30 ao cemitério e a mais abalada era Damaris, a irmã mais nova de Diogo, de 15 anos. ?Não imaginava que isso poderia acontecer tão perto de mim. Pelo menos por enquanto não vou querer ir ao estádio nem à quadra da Mancha.? O pai de Diogo, Marcos Tadeu Borges, de 49 anos, disse que conversaria com os amigos da torcida. ?Não quero vingança, não vai trazer meu filho de volta?, garantiu. Sobre a extinção das organizadas, Borges afirmou: ?Não teve um estudante de jornalismo matando outro na USP? Então o que se deve fazer? Acabar com o jornalismo? Tem gente boa e ruim em todos os lugares. Você só tem de escolher com quem andar.? Borges disse que viu um integrante da Gaviões da Fiel com um revólver em punho. ?Mas eu não conseguiria identificá-lo. Na hora só consegui correr. Eu me senti em uma emboscada.? Madalena Borges, de 52 anos, tia de Diogo, não acredita que a briga tenha sido agendada pela internet: ?Se você marca um confronto comigo e eu sei que você vai levar armas, então eu também estarei preparada. Neste caso só os corintianos estavam armados. Queremos pegar quem fez isso e entregar para a Justiça. Não vamos resolver com violência.? O pai do palmeirense emendou: ?Meu filho nem tinha computador em Bragança. E se isso tivesse sido agendado na internet e a polícia soubesse, por que não estava lá no Metrô na briga??