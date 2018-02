Tensão muda o clima no São Paulo Diretores batem cabeça até por causa de uma bandeira; jogador reclama de jogador porque um não passou a bola para o outro; torcida pega no pé sistematicamente dos mesmos atletas; e o técnico se sente sobrecarregado porque tudo, no final, cai sobre seus ombros. Este é o retrato atual do São Paulo, que apesar de estar numa semifinal de Libertadores e liderar o Brasileiro, vive um clima um pouco mais tenso do que o usual. A poucos dias da decisão da vaga na final da Libertadores, contra o Once Caldas (o jogo é quarta-feira, na Colômbia), qualquer coisa vira motivo de discórdia. Seja na diretoria, seja no elenco. No time, qualquer um, hoje em dia, encontra motivo para desabafar. Sábado passado, contra o Grêmio, foi a vez de Luís Fabiano, Grafite e Fábio Simplício. O primeiro saiu de campo disparando para todos os lados, criticando o comportamento tático do time. O segundo, vaiado pelos são-paulinos do setor das numeradas, disse que ?se é para ter torcida assim, que só sabe vaiar, é melhor não ter torcida?. E o terceiro não gostou de ser substituído por Renan no segundo tempo. Reclamar por ser sacado do time é normal. Mas se o Simplício estivesse fazendo uma partida excelente, não teria saído?, retrucou Cuca. Além dos três desabafos, houve ainda mais uma ?picuinha? no jogo contra o Grêmio, envolvendo Danilo e Luís Fabiano, que abusaram da individualidade em dois lances: no primeiro, o atacante não quis tocar para o meia, que estava em melhores condições de fazer o gol; no segundo, foi o contrário: Danilo não passou a bola para Luís Fabiano, que estava de frente para o gol. Nas duas oportunidades, Danilo e Luís Fabiano nem se olharam depois. O treinador, que fará uma reunião nesta segunda-feira, vai exigir que a roupa suja seja lavada de uma vez por todas, lembrando os jogadores que para quarta-feira eles têm duas opções: ou voltam a se unir, vencem, vão à final e se tornam heróis, ou então se deixam levar pela vaidade, perdem a classificação para a decisão e ficam tachados como ?pipoqueiros?, assim como outros times recentes do São Paulo. Mas o que mais preocupa o técnico não são os problemas no elenco. Ele diz que sabe contornar bem esse tipo de situação. O que lhe vem tirando o sono é o acúmulo de funções. Além de treinador, Cuca tem sido psicólogo (conforta jogadores em depressão, como Marquinhos) e manager (trata com os volantes Alexandre e Fábio Simplício sobre as renovações de seus contratos). ?Costumo dizer que, quando você é técnico, trabalha 24 horas por dia. É duro, é difícil, é complicado. Mas quando os resultados aparecem, a sensação que fica é boa?, revelou Cuca. Os problemas não são exclusivos dos jogadores: também atingem a diretoria. Só na semana passada houve dois problemas mal contornados. O primeiro foi em relação à gigantesca bandeira do Japão (com a inscrição ?São Paulo rumo a Tóquio?) estendida no gramado do Morumbi pouco antes do jogo contra o Once Caldas. A idéia foi da nova diretoria de marketing, comandada por Marcelo Martines, que curiosamente fazia oposição a Marcelo Portugal Gouvêa, o atual presidente. Marcelo Portugal Gouvêa jura que não sabia da bandeira. Ficou irritadíssimo ao vê-la no gramado. E prometeu ?tirar satisfações? com o responsável. O outro caso de desentendimento recente na diretoria foi em relação à proposta do Porto pelo atacante Luís Fabiano. O diretor de futebol Juvenal Juvêncio queria sigilo. Mas Marcelo Portugal Gouvêa admitiu a oferta em público. ?Estamos às vésperas de uma semifinal de Libertadores. Não é hora de ficar falando de comprar ou vender jogador?, disparou Juvenal Juvêncio.