Tenso, Corinthians joga para evitar vexame no Pacaembu O técnico Emerson Leão tem na ponta da língua uma resposta para o remotíssimo caso de o Corinthians se dar mal na partida desta quinta-feira, às 20h30, no Pacaembu, contra o Pirambu, pela Copa do Brasil. Depois de empatar por 1 a 1 em Sergipe, um 0 a 0 vale a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. ?Somente no futebol um desastre desses pode acontecer?, filosofou. ?No basquete, no vôlei e até no tênis, o time melhor nunca perde para o pior.? Apesar de saber que a ?zebra? existe, Leão não aceita a eliminação. ?Ser eliminado pelo Pirambu seria inaceitável.? É esse espírito que ele passou para seus jogadores durante a semana. Só há um resultado para o Corinthians nesta quinta: a classificação - de preferência, com goleada. Leão não acredita que o rival crie problemas. ?Não fizeram isso nem lá; você acha que farão aqui?? Empate por 1 a 1, como no primeiro jogo, leva a decisão para a disputa de pênaltis - fundamento que os atletas do Corinthians não treinaram nesta quarta. ?Já temos os nossos batedores; eles sabem o que precisam fazer?, disse Leão, de bom humor com os repórteres após o treino da tarde. Empate por dois gols ou mais dá ao clube da cidade de Pirambu o milagre que tanto pediu a Deus nessa semana. Mas terá de jogar muito. Ainda assim, Corinthians precisa ter cuidado. ?Se não fosse um jogo de futebol, isso o que vocês da imprensa chamam de ?zebra?, nunca poderia acontecer. Um time pequeno só pode derrotar um grande no futebol mesmo...? O Corinthians está quase confirmado para a partida. E Gustavo vai jogar. O zagueiro foi autor dos dois gols no confronto de ida, o primeiro deles contra. A dúvida de Leão é na lateral-esquerda, já que o treinador barrou o retorno de Edson. O mais indicado a ficar com a vaga é Fabrício, que já foi meia-esquerda e hoje ajuda na lateral. ?Ele é canhoto e bastante técnico?, elogiou Leão. Como fez após a partida de Aracaju, Leão provocou seus atacantes, sobretudo Nilmar. ?Eu sei que ele quer fazer gols, mas não está fazendo. Ele corre contra o tempo e precisa voltar a marcar.? Quem sabe hoje não é o dia? Botafogo No outro jogo desta quinta pela Copa do Brasil, o Botafogo recebe o CSA, de Alagoas, no Maracanã. O time carioca tem a vantagem porque na primeira partida em Alagoas aconteceu um empate em 1 a 1. Caso o placar se repita, a vaga será decidida na disputa de pênaltis. Ficha técnica: Corinthians x Pirambu Corinthians - Jean; Eduardo, Gustavo, Betão e Carlão (Fabrício); Marcelo Mattos, Magrão, Willian e Roger; Arce e Nilmar. Técnico: Emerson Leão. Pirambu - Alan; Chininha, André Luiz, Marivaldo e Catuba; Gideon, Sérgio Roberto, Mazinho e Cleiton; Kanu e Agostinho. Técnico: Edmilson Santos. Árbitro - Luis Antônio S. Santos (RJ). Horário - 20h30. Local - Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP). Botafogo x CSA Botafogo - Lopes; Joilson, Rafael Marques, Juninho e Luciano Almeida; Túlio, Diguinho, Ricardinho e Zé Roberto; Jorge Henrique e Dodô. Técnico: Cuca. CSA - Alexandre; Fábio, Robson Baiano, Luís Carlos e Evaldo Bahia; Edmilson, Jean, Clayton e Mateus; Alexsandro e Cristiano. Técnico: Cuca. Árbitro - José Henrique de Carvalho (SP). Horário - 20h30. Local - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).