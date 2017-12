Tenso, Fortaleza enfrenta S. Caetano Cheio de problemas. É assim que o Fortaleza enfrenta o São Caetano, neste domingo, às 16 horas, em São Paulo. A partida é válida pela terceira rodada do returno do Campeonato Brasileiro da Série A. Com o tornozelo inchado, conseqüência da torção sofrida no coletivo durante a semana, o volante Wendell desfalca a equipe. O meia Alysson está com virose e os laterais Marcos Paulo e Chiquinho tiveram que ser poupados dos treinos por apresentarem cansaço muscular. Fernandão retorna ao time titular após meses se recuperando de uma cirurgia e Rena estréia substituindo Finazzi no ataque, que cumpre suspensão. Além dos problemas médicos, o técnico Luiz Carlos Cruz ainda sofre com a bronca dos torcedores, que cobram melhor desempenho do clube. O Fortaleza tem apenas 26 pontos ganhos em 25 jogos (sete vitórias, cinco empates e 13 derrotas)