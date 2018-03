Tenso, Palmeiras enfrenta o Anapolina Ostentando uma invencibilidade de oito partidas e na vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tinha tudo para entrar em campo tranqüilo e favorito para enfrentar o Anapolina neste sábado, às 21h40, em Anápolis (GO). Mas a realidade não é bem assim pois o ambiente no clube ficou tenso nesta sexta com a notícia da contratação do atacante André, do Internacional, que passou por recente artroscopia no joelho e foi afastado do time gaúcho por indisciplina. O técnico Jair Picerni foi pego de surpresa com a notícia da transferência iminente do centroavante e não escondeu o desconforto. ?Ele não estava na minha lista. Lembro dele no Vitória, mas teria de me informar melhor para saber como ele está agora?, disse o treinador, que tem pedido por um atacante cabeceador e de presença na área. Em certo momento, irritado por ter de explicar um fato que desconhecia, o treinador desabafou. ?Nessas horas a gente precisa de alguém da diretoria aqui para falar sobre isso.? O diretor Mário Gianini confirmou o andamento da negociação com André, embora extra-oficialmente se fale da apresentação do jogador na terça-feira. Ao mesmo tempo, o dirigente afirmou não se preocupar com o aspecto disciplinar do atleta, que se for contratado, terá de se adequar à disciplina em vigor. O jogador é considerado tão talentoso quanto polêmico. Em cinco meses no Internacional, André marcou oito gols em 16 jogos ao mesmo tempo em que caiu em desgraça com a diretoria do clube por causa das incursões na noite gaúcha. Boemia ? Sobre a reputação do atacante, o técnico palmeirense brincou. ?Não quero nem saber. Se o cara é boêmio a gente dá uma Bohemia para ele e tudo bem?, disse Picerni. Mais adiante, ao ser questionado pela fama de ?Rei da Noite? de André, saiu-se com essa. ?A gente monta uma boate para ele no Parque Antártica.? Depois, sério, afirmou que é precipitado julgar o atleta antes mesmo que chegue ao clube. André foi afastado do Inter depois de ser flagrado no Bar do Beto, um ponto de encontro de boêmios em Porto Alegre, bebendo álcool dois dias depois de passar por uma artroscopia no joelho esquerdo. Para piorar, o atacante bateu sua Mercedes em uma árvore na volta para casa. Como era reincidente, teve seu contrato rescindido. Outra particularidade do atacante, revelado no Atlético-MG, é um conhecido trauma por cabeceios. O problema seria resultado de uma pancada que recebeu na cabeça na época em que integrava as categorias de base e que o deixou desacordado. Mas o jogador também tem qualidades. André é considerado técnico, sai da área para buscar o jogo, tabela e aparece bem colocado na área para concluir. Foi destaque na vitória do Inter sobre o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Só não deixou saudade na torcida colorada porque sua saída permitiu que Nilmar virasse um titular de sucesso, que, em apenas dois meses, foi convocado para a seleção sub-23. Muñoz ? Para a partida contra o Anapolina, Picerni tem apenas o desfalque do atacante Muñoz, que está internado com gastroenterite. Thiago Gentil será o substituto.