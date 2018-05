Terceiro goleiro do São Paulo, Lucas Perri estende contrato até 2022

Mantendo o ritmo de renovações de contrato em seu elenco, o São Paulo anunciou nesta terça-feira a extensão do vínculo de Lucas Perri, terceiro goleiro do time principal. O jogador, que tinha acerto até o meio de 2019, agora deve permanecer no clube até abril de 2022.

"Estou feliz com a renovação, porque quero construir a minha história aqui, e que seja uma trajetória vitoriosa com esta camisa. Manterei o mesmo empenho que me rendeu este reconhecimento do São Paulo", declarou o goleiro de apenas 20 anos, que é reserva de Sidão e Jean.

Lucas Perri iniciou sua trajetória na base da Ponte Preta e chegou ao São Paulo em 2013, aos 15 anos. Com chances esparsas na equipe principal, a partir de 2014, passou a integrar o time no ano passado, depois de defender a seleção brasileira no Sul-Americano sub-20.

Com o novo acerto com o goleiro, o São Paulo dá sequência às renovações em seu elenco. Na semana passada, o clube estendeu seu vínculo com o zagueiro Arboleda e com o volante Liziero.