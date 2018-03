Terceiro título coloca Seedorf na história A vitória do Milan transformou o meia holandês Clarence Seedorf no primeiro jogador a conquistar a Liga dos Campeões por três clubes. Em 1995, quando tinha apenas 18 anos, levantou a taça jogando pelo Ajax; em 1998, jogava pelo Real Madrid. Ter entrado para a história da competição aos 27 anos fez o jogador chorar de emoção. ?É inacreditável, é maravilhoso. Não dá para explicar o que estou sentindo?, disse, antes de começar a chorar. Pouco depois, conseguiu completar: ?Acho que, no final das contas, nossa conquista foi justa. Fizemos um grande trabalho ao longo da competição.? O capitão Maldini também estava muito emocionado. Ao lado de Costacurta, ele ganhou a Liga dos Campeões pela quarta vez ? estava presente nas conquistas de 89, 90 e 94. ?Desta vez a alegria é especial. Foi minha primeira final como capitão e com certeza é a maior emoção de minha carreira.? Há 40 anos, quando o Milan derrotou o Benfica e conquistou seu primeiro título, o capitão era seu pai, Cesare Maldini. O segundo título do Milan, em 1969, foi o único ganho sem a presença de um Maldini. O técnico Carlo Ancelotti também tem um motivo extra para comemorar: é o quarto homem a ganhar a competição como jogador e como técnico. Os outros foram o espanhol Miguel Muñoz, o italiano Giovanni Trapattoni e o holandês Johan Cruyff.