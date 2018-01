Terceirona começa com 37 partidas O Campeonato Brasileiro da Série C começa a viver nesta quarta-feira o sonho do acesso à Segunda Divisão. A primeira rodada prevê 37 jogos, sendo seis deles envolvendo clubes paulistas. São 93 clubes divididos em 28 grupos com três ou quatro equipes, que vão buscar as duas vagas na Série B de 2004, assim como fizeram Brasiliense e Marília, campeão e vice no ano passado, respectivamente. A competição conta com jogadores conhecidos do futebol brasileiro, como o goleiro Ronaldo (ABC-RN), o zagueiro André Santos (Uberaba-MG), os volantes Gilmar Fubá e Reinaldo e Moacir (Uberaba-MG), o meia Palhinha (Uberaba-MG) e o atacantes Túlio (Atlético -GO) e Reinaldo (Rio Branco-SP). O Estado de São Paulo estará representado por 13 clubes, com destaque para Ituano e Portuguesa Santista, que fizeram grandes investimentos para a competição. O time de Itu, apoiado pelo agente de jogadores, Oliveira Júnior, buscou novos valores por todo o Brasil na expectativa de conquistar o acesso. Também apoiado por um grupo de empresários, a Santista trouxe jogadores experientes, como o goleiro Yamada, do Corinthians. Além disso, a boa campanha no Campeonato Paulista garantiu ao time praiano uma ajuda oficial da CBF de R$ 3 mil por partida. Confira a 1ª rodada: Grupo 1 - 20h30 - Nacional (AM) X Rio Branco (AC) e CFA (RO) X Rio Negro (AM); Grupo 2 - 20h30 - Ypiranga (AP) X Tuna Luso (PA); Grupo 3 - 20h30 - Maranhão (MA) X Chapadinha (MA); Grupo 4 - 20h30 - Imperatriz (MA) X Sampaio Corrêa (MA); Grupo 5 - 20 horas - River (PI) X Caxiense (MA); Grupo 6 - 20h30 - Ferroviário (CE) X Guarany (CE); Grupo 7 - 20h30 - Campinense (PB) X São Gonçalo (RN); Grupo 8 - 20h30 - ASA (AL) X Treze (PB); Grupo 9 - 20h30 - Souza (PB) X Corinthians (AL); Grupo 10 - 20h30 - Catuense (BA) X Sergipe (SE); Grupo 11 - 20 horas - Cene (MS) X Operário (MS) e - 20h30 - Confiança (SE) X Juazeiro (BA); Grupo 12 - 15 horas - Comercial (MS) X Taveirópolis (MS) e - 20h30 - Lagartense (SE) X Itabaiana (SE); Grupo 13 - 20h30 - Jaciara (MT) X Serc (MS); Grupo 14 - 20h30 - Palmas (TO) X Anápolis (GO); Grupo 15 - 20h30 - Goiatuba (GO) X CFZ (DF); Grupo 16 - 20h30 - Uberlândia (MG) X Francana (SP); Grupo 17 - 20h30 - Rio Branco (MG) X Bragantino (SP); Grupo 18 - 20h30 - Estrela do Norte (ES) X Vila Nova (MG) e Ipatinga (MG) X Desportiva (ES); Grupo 19 - 20h30 - Serra (ES) X Tupi (MG) e Goytacaz (RJ) X Rio Branco (ES); Grupo 20 - 15 horas - Portuguesa (RJ) X Americano (RJ) e - 15h30 - Rio Branco (RJ) X Macaé (RJ); Grupo 21 - 15 horas - Bangu (RJ) X Cabofriense (RJ) e Olaria (RJ) X América (RJ); Grupo 22 - 20h30 - Volta Redonda (RJ) X Friburguense (RJ); Grupo 23 - 20h30 - Comercial (SP) X Sertãozinho (SP); Grupo 24 - 20h30 - Atlético Sorocaba (SP) X Santo André (SP); Grupo 25 - 20h30 - XV de Novembro (SP) X Ituano (SP); Grupo 26 - 15 horas - Iraty (PR) X Maringá (PR) e União Bandeirante (PR) X União Barbarense (SP); Grupo 27 - 20h30 - Marcílio Dias (SC) X Caxias (SC); Grupo 28 - 15h30 - São José (RS) X Pelotas (RS) e - 20h30 - Brasil (RS) X RS (RS).