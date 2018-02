Teremos 4 jogos decisivos, diz Parreira O Brasil terá quatro jogos decisivos pela frente na luta por uma vaga na Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, segundo a avaliação feita nesta sexta-feira pelo técnico Carlos Alberto Parreira. ?A partir de agora teremos uma fase de definição. Quem perder pode se distanciar e ficar para trás?, disse. ?Por conta disso, precisamos contar com um grupo experiente. Não podemos fazer nenhum tipo de experimentação agora?, explicou ele nesta sexta-feira, na sede da CBF, no Rio, onde anunciou a lista de convocados para os dois próximos jogos da Seleção. No dia 27 de março, o Brasil enfrenta o Peru, e dia 30 joga contra o Uruguai. Depois disso, enfrenta o Paraguai (dia 4 de junho) e a Argentina, em Buenos Aires, três dias depois.