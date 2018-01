Termina briga judicial entre Nélio e Fla Após dois anos, o meia Nélio chegou a um acordo nesta sexta-feira com o Flamengo. O jogador, de 19 anos, foi revelado nas divisões de base do clube e vinha brigando na Justiça para ter a posse de seu passe. Como conseguiu esta semana seu passe por decisão judicial, Nélio, considerado uma das grandes revelações do Rubro-Negro nos últimos anos, se encontrou com os dirigentes e aceitou suspender a ação ao assinar um contrato por 3 anos. No entanto, o jogador não atuará no clube. Acertou seu empréstimo por 1 ano e meio ao Atlético-PR. "Não queria permanecer, agora, no Flamengo. Prefiro buscar outro clima e tentar tirar o atraso de dois anos na minha carreira", disse Nélio, que após o empréstimo voltará ao clube carioca. "Esse acordo foi a melhor saída para todos e estou satisfeito." Ao término dos três anos de contrato com o Flamengo, Nélio receberá seu passe.