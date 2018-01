Termina depoimento de Alex à CPI Terminou o depoimento do jogador Alex do Saint Etienne na CPI da CBF/NIKE. Para o vice-presidente da CPI, deputado Pedro Celso (PT-DF), "as investigações do uso de passaporte falso por Alex só estarão concluídas quando a CPI ouvir o depoimento do ex-jogador Edinho." Nesta terça-feira, a CPI vota requerimento de Pedro Celso convocando Edinho para depor na CPI sobre passaportes falsos.