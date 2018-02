Termina o sonho do Fla em ter França O sonho da diretoria do Flamengo em contar com o atacante França no Campeonato Brasileiro chegou ao fim. Os dirigentes foram informados que o jogador tem contrato com o Bayer Leverkusen (Alemanha) até junho e para rescindí-lo o Rubro-Negro teria que pagar 10 milhões de Euros. A situação financeira do Flamengo, inclusive, não permite que a diretoria faça grandes contratações. Mas o clima de insatisfação que reina dentro do clube faz com que os dirigentes busquem reforços. O lateral-direito Luciano Baiano, da Ponte Preta, pode ser anunciado nos próximos dias. A chegada de Luciano pode representar o fim da titularidade de Alessandro na posição. O atleta não vem atuando bem e a torcida tem feito duras críticas a ele. Já o lateral-esquerdo Athirson, recuperado de uma labirintite, voltou aos treinos nesta segunda-feira. O jogador deve retornar ao time na partida de quarta-feira contra o Ceará, pela Copa do Brasil.