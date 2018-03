Terror das "velhinhas" vira ídolo nacional Luís Fabiano era um ?moleque travesso? na infância. Dava trabalho para os avós e para a mãe. Mas deixava um grupo, em especial, louco: o de velhinhas que moravam perto de sua casa, em Campinas. ?Pulava no quintal, quebrava vidro da janela, roubava manga, eu era bem folgadão?, conta. ?As velhinhas da minha rua ficavam loucas comigo e com meus amigos, faziam reclamação todos os dias.? De terror das ?velhinhas?, o atacante passou a ídolo. Sempre que volta ao local de origem, rouba a cena. E essas mesmas ?velhinhas? que o queriam bem longe agora correm atrás do garoto traquina para abraçá-lo, o vêem como herói. ?É muito engraçado, me dão os parabéns, falam que assistem a todos os meus jogos.? A vida do jogador mudou tão radicalmente quanto o prestígio com as ?velhinhas?. De humilde e pobre passou a ser o maior atacante do Brasil, na opinião de diversos ex-craques. O próprio técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, declarou admiração por seu futebol. E já avisou que o são-paulino deverá ser convocado para a Copa das Confederações, na segunda quinzena de junho. ?Não sei se sou o melhor, mas sou um dos melhores atacantes.? Embora nunca tenha passado necessidade, Luís Fabiano, de 21 anos, lamenta as dificuldades que viveu num passado recente. Não podia, por exemplo, realizar um de seus sonhos de consumo: comprar uma bicicleta. A mãe, Sandra, tinha de trabalhar fora de casa para sustentar a família. Os avós, Benedito e Dirce, eram os responsáveis por sua educação. O pai se separou da família. Tudo começou a mudar há cinco anos. Depois de curta passagem por Guarani e Ituano, Luís Fabiano iniciou a carreira ?para valer? na Ponte Preta. Teve boas atuações e chamou a atenção dos europeus. Em 2000, transferiu-se para o Rennes, da França, onde não foi feliz. Não se deu bem com a comissão técnica e pediu para sair. Gostou do país, mas não do futebol. Não era escalado em sua posição, tinha de marcar os laterais... Acha que queriam prejudicá-lo por ser estrangeiro, simples. Fora de campo também passou aperto numa ocasião. Ia com seu empresário, José Fuentes, e com a noiva, Juliana, de Rennes a Paris, de carro. Quando chegaram à capital francesa, Fuentes teve de sair para um compromisso em Lyon e os ?abandonou?. Luís ficou com o carro, mas não tinha idéia de como voltar a Rennes. ?Imagina, um caipira em Paris, fiquei desesperado.? Por sorte, seu BMW tinha sistema de localização por satélite. E o computador os levou até a cidade do interior. Foi contratado pelo São Paulo no início de 2001, na gestão de Paulo Amaral. O dirigente foi, por isso, criticado por muitos conselheiros. ?O São Paulo precisa de um medalhão, não de um desconhecido?, diziam os cardeais. Quase todos ?queimaram a língua?. O artilheiro teve grandes atuações e ganhou a torcida ? no currículo tem 100 jogos pelo Tricolor e 76 gols, média inferior apenas à de Arthur Friedenreich. Só que teve de voltar à Europa no meio do ano, antes de retornar definitivamente ao Morumbi em meados de 2002, já na gestão de Portugal Gouvêa. Explodiu e passou a ser, de longe, o craque do time, à frente até de Kaká. Sorte da família, que hoje leva vida confortável. De acordo com astros do passado, Luís Fabiano é, hoje, o melhor atacante em atividade no País e já começa a rivalizar com os craques que atuam no exterior. Careca, que marcou época no São Paulo e na seleção nos anos 80, acredita que passou da hora de o são-paulino ser chamado por Parreira. ?É o mais completo do Brasil, tem velocidade, potência e faz gol com facilidade?, diz. ?Ele pode chegar próximo de mim, é jovem, joga com alegria e é até mais forte fisicamente que eu.? Serginho Chulapa o considera excelente e Casagrande defende sua convocação. ?É um grande jogador, movimenta-se bem, tem presença de área e é oportunista.?