Terror incluía estádio na lista de seus alvos O estádio Santiago Bernabéu, para 80 mil pessoas, em Madri, era um dos alvos de uma célula terrorista islâmica, segundo documento encontrado com detidos pela operação Nova II. O juiz Baltasar Garzón informou que a lista também citava as estações de Atocha e Príncipe Pío, a torre Picasso, a sede do Partido Popular e o Palácio de Exposições. Em maio de 2002, antes de Real Madrid e Barcelona, o grupo ETA explodiu um carro-bomba perto do estádio.