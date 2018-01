Terry desmente problemas entre Mourinho e Abramovich O zagueiro John Terry, capitão do Chelsea, desmentiu a existência de qualquer desavença entre o português José Mourinho, técnico do clube, e o magnata russo Roman Abramovich, proprietário. Em declarações feitas à emissora britânica BBC Five Live Sport, Terry fez referência à onda de especulações sobre a suposta má relação entre ambos, que poderá resultar na saída do treinador do Chelsea. "Sabemos o que acontece, não há dramas. Não existem desavenças no clube", assegurou Terry. Abramovich e Mourinho se abraçaram após a vitória da equipe de Londres sobre o Blackburn Rovers por 2 a 1, na semifinal da Copa da Inglaterra. "Roman é uma pessoa ocupada e um homem de negócios. E está nas arquibancadas em todas as partidas. Não podemos nos esquecer disso", afirmou o treinador. Ao falar sobre os rumores de sua saída do Chelsea, Mourinho lembrou à BBC que quer ficar no clube. "Disse pelo menos 20 vezes que quero ficar e não posso fazer mais que isto. Não sou um mentiroso. Sou sincero." Por sua vez, as negociações sobre a renovação do contrato de John Terry estão paradas, mas o jogador assegurou que quer ficar no Chelsea pelo resto de sua carreira. "Quero ter certeza que não só eu, mas também Frank Lampard, o treinador e Roman ficarão aqui por quatro ou cinco temporadas. Se permanecermos juntos, podemos conseguir grandes coisas", concluiu.