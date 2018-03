Terry, Drogba e Carvalho jogarão final da Liga dos Campeões O capitão do Chelsea, o zagueiro John Terry, seu companheiro de defesa Ricardo Carvalho e o atacante Didier Drogba estarão recuperados a tempo para jogar a final da Liga dos Campeões, após terem treinado nesta quarta-feira, disse o técnico Avram Grant. "Eles treinaram hoje, então acho que não haverá problemas", disse Grant em entrevista coletiva. A final será disputada em Moscou, contra o Manchester United, no dia 21 de maio. O talismã do Chelsea, John Terry, foi retirado de campo depois de deslocar o cotovelo durante a última partida da equipe pelo Campeonato Inglês, um empate por 1 x 1 com o Bolton Wanderers. Terry treinou nesta quarta-feira com o braço imobilizado. O atacante marfinense Didier Drogba, que machucou o joelho na mesma partida, correu normalmente, assim como o zagueiro português Ricardo Carvalho, que não havia jogado contra o Bolton devido a uma lesão nas costas. (Reportagem de Clare Lovell)