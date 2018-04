Testado em treino, Josimar quer buscar espaço no Inter

PORTO ALEGRE - Josimar foi uma das surpresas do treino do Internacional desta quarta-feira. O volante começou entre os reservas, como vinha treinando nas últimas semanas, mas foi testado na vaga de Aírton na equipe titular pelo técnico Dunga, depois de ter entrado bem no decorrer da vitória por 2 a 0 diante do Santa Cruz, quarta passada, pela Copa do Brasil.

O volante não deverá ser titular na estreia da equipe no Campeonato Brasileiro, sábado, diante do Vitória, no Barradão, mas a chance no treinamento o empolgou. "Tenho que trabalhar forte para quando tiver a oportunidade corresponder à altura. Em 15 minutos consegui ajudar o Inter diante do Santa Cruz. Vou seguir brigando e quando chegar a oportunidade de ser titular estarei preparado."

Independente de ser titular ou não, Josimar aposta no Inter para este Brasileirão. Ele afirmou que a equipe está evoluindo depois do título gaúcho e chega como uma das favoritas para a competição. "Todos podem esperar um time muito competitivo, que cresceu muito neste ano. Vamos colher bons frutos", comentou.

O Internacional não vence um título brasileiro desde 1979, ainda com Falcão como sua principal estrela em campo. Para superar este longo jejum, Josimar apontou que será fundamental um bom início, que daria à equipe uma boa "gordura" para ser queimada ao longo das 38 rodadas.

"Nós temos que arrancar bem neste início de campeonato. Vamos criar um gordurinha e depois trabalhar com calma na folga. Nós sentimos a cobrança do torcedor quando chegamos ao aeroporto. Eles querem muito o título nacional. O clube já ganhou todos os títulos possíveis, nós todos estamos cientes de que temos que batalhar para conquistar o Campeonato Brasileiro. Temos que começar vencendo já na primeira rodada da competição", afirmou.