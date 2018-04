Teste com 5 árbitros por jogo tem estreia discreta na Europa

A experiência com dois assistentes extras na equipe de arbitragem teve estreia discreta na Liga Europa. Os auxiliares, que se posicionaram até mesmo dentro do gramado em alguns lances, quase não foram exigidos nas 24 partidas desta quinta-feira. A medida é a principal novidade da competição, que substituiu a antiga Copa da Uefa.

Segundo torneio de clubes do calendário europeu, atrás da Liga dos Campeões, a competição não é pioneira na adoção de cinco árbitros por jogo. Mas é a primeira vez que o teste é feito em uma competição de grande porte. Coincidência ou não, a primeira rodada não teve lances polêmicos na área.

Na abertura, os brasileiros deram show. Liedson mostrou porque é a aposta da seleção de Portugal para chegar à Copa do Mundo de 2010. Naturalizado português para tentar salvar o país na disputa das Eliminatórias Europeias, foi o autor dos três gols do Sporting Lisboa na vitória de virada por 3 a 2 sobre o Heerenveen, na Holanda.

O time holandês começou melhor e abriu o marcador logo a 12 minutos, com Sibon. Antes do intervalo, porém, dois gols do brasileiro colocaram o Sporting à frente do placar.

Na etapa final, o Heerenveen pressionou até obter o empate por 2 a 2, aos 30. A dois minutos do fim, Liedson se antecipou à zaga e selou a vitória e a liderança da equipe portuguesa no Grupo D da Liga. Na mesma chave, Hertha Berlim e Ventspils ficaram no empate por 1 a 1 na capital alemã e dividem a segunda posição.

Outro brasileiro que brilhou na estreia foi o volante Elano, que marcou um gol e participou dos outros dois na vitória por 3 a 1 do Galatasaray, da Turquia, sobre o Panathinaikos, na casa do time grego. Em Atenas, Elano abriu o placar logo aos cinco minutos, aproveitando falha da zaga. O jogador da seleção brasileira ainda deu o passe para o segundo e cobrou a falta que originou o terceiro.

Companheiro de Elano na seleção, Nilmar confirmou a fama de artilheiro e marcou o gol que garantiu o triunfo do Villarreal em casa por 1 a 0 sobre o Levski Sofia, da Bulgária.

Da linha de fundo, árbitro observa lance da partida entre Benfica e BATE Borisov em Lisboa, Portugal