Teste de Ricardo Oliveira será amanhã A maior novidade do treinamento do Santos na manhã deste sábado, no CT Rei Pelé, é a volta do atacante Ricardo Oliveira às atividades com o grupo, depois de ficar cerca de um mês se recuperando de contusão no joelho. "Ele vai participar desse treino um pouco mais light e no domingo faz um trabalho individual", explicou o técnico Emerson Leão, que relacionou o jogador para a viagem a Colômbia, onde a equipe jogará quarta-feira contra o Independiente Medellín, pela Libertadores. "Uma vez liberado e aprovado, é o artilheiro titular da equipe", garantiu o treinador. Ricardo Oliveira demonstra ansiedade pelo teste que realizará neste sábado. Afinal, voltará a fazer todos os movimentos comuns a uma partida, recebendo e passando a bola e chutando forte de várias distâncias. "Até agora tenho realizado vários movimentos, estou batendo sem força na bola e é chegada a hora de ver como me sinto girando e chutando com força", disse o atacante nesta sexta-feira, sem confirmar se jogará ou não contra o Independiente. "Tudo depende desse teste, de como vou me sentir fazendo o movimento de jogo." O médico Carlos Braga também acha que o atleta terá condições de jogar um tempo na partida contra o Independiente. "Examinei-o pela manhã e ele não sentia dores na região, mas também não fez os movimentos que podem provocar dor nos ligamentos", afirmou ele nesta sexta-feira, revelando que a lesão está cicatrizada e que permanece um "resquício de inflamação". Ricardo Oliveira admitiu que ainda sente um incômodo na região, mas não considera nada grave. "É bem suportável", garantiu. Medo - Mas Carlos Braga avisou que "o receio é uma das causas da incapacidade do atleta e isso é normal nesse tipo de contusão". Isso pode atrapalhar, na opinião do médico. "O jogador tem de ter confiança no seu joelho e não adianta dizer isso a ele, pois só irá tirar esse receio nos treinamentos", avaliou. Ricardo Oliveira não esconde o receio de sentir dor novamente. "O tratamento evoluiu muito bem. E, de repente, você faz um movimento a acaba sentindo dor, acaba sentindo tudo voltar", contou. Mas, segundo ele, a ansiedade de retornar ao time é o principal. "É difícil ver o jogo da arquibancada e a vontade de voltar é muito grande. Ter sido relacionado para o jogo já é muito importante, mas quero mesmo é jogar."